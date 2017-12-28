Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

ЦИК дал «зеленый свет» предвыборной кампании Путина
Москва приветствует обмен пленными в Донбассе
Москва приветствует обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной
, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, обмен стал важным гуманитарным шагом для урегулирования ситуации на Украине. Самый масштабный за все время противостояния в Донбассе обмен военнопленными прошел 27 декабря. Киев передал ДНР и ЛНР 238 человек, республики Донбасса вернули украинским властям 73 человека.
В Петербурге уточнили количество пострадавших при взрыве в «Перекрестке»
При взрыве в магазине «Перекресток»
на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. По последним данным, восемь человек находятся в больнице, пятеро раненых от госпитализации отказались. Взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел 27 декабря. В одной из камер хранения сработало самодельное взрывное устройство.
Сирия принимает беженцев из Ирака
Десятки семей из Ирака прибыли в лагерь для беженцев «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасака
. Мирные жители были вынуждены спасаться от столкновений между террористов ИГИЛ1
(организация, запрещенная в РФ — прим.) и правительственной иракской армией. С беженцами пообщался корреспондент Федерального агентства новостей. В четверг президент РФ Владимир Путин на вручении государственных наград участникам операции в Сирии заявил, что российские военные сыграли решающую роль в победе над терроризмом в этой стране.
1 Организация запрещена на территории РФ.