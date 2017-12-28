Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

Центризбирком официально разрешил Владимиру Путину начать предвыборную кампанию. Москва приветствует обмен пленными в Донбассе. В Петербурге уточнили количество пострадавших при взрыве в супермаркете. Сирия принимает беженцев из Ирака.