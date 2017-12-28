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Происшествия
Московский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшивик»
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Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

    Центризбирком официально разрешил Владимиру Путину начать предвыборную кампанию. Москва приветствует обмен пленными в Донбассе. В Петербурге уточнили количество пострадавших при взрыве в супермаркете. Сирия принимает беженцев из Ирака.
    18:48 28 Декабря 2017
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    ЦИК дал «зеленый свет» предвыборной кампании Путина

    Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

    ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента. С этого момента Путин может официально начать свою избирательную кампанию и сбор подписей. Напомним, президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.
     

    Москва приветствует обмен пленными в Донбассе

    Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

    Москва приветствует обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, обмен стал важным гуманитарным шагом для урегулирования ситуации на Украине. Самый масштабный за все время противостояния в Донбассе обмен военнопленными прошел 27 декабря. Киев передал ДНР и ЛНР 238 человек, республики Донбасса вернули украинским властям 73 человека.
     

    В Петербурге уточнили количество пострадавших при взрыве в «Перекрестке»

    Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

    При взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. По последним данным, восемь человек находятся в больнице, пятеро раненых от госпитализации отказались. Взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел 27 декабря. В одной из камер хранения сработало самодельное взрывное устройство.
     

    Сирия принимает беженцев из Ирака

    Видеодайджест новостей, вечер 28 декабря 2017 года

    Десятки семей из Ирака прибыли в лагерь для беженцев «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасака. Мирные жители были вынуждены спасаться от столкновений между террористов ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ — прим.) и правительственной иракской армией. С беженцами пообщался корреспондент Федерального агентства новостей. В четверг президент РФ Владимир Путин на вручении государственных наград участникам операции в Сирии заявил, что российские военные сыграли решающую роль в победе над терроризмом в этой стране.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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