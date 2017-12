В Лондоне обратили внимание на президентские амбиции солиста «Океана Эльзы»

Лондон, 28 декабря. Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук ведет себя так, как будто собирается участвовать в следующих президентских выборах на Украине. Таким мнением в Twitter поделился британский экономист Тимоти Эш.

Англичанин прокомментировал запись в социальной сети Вакарчука, где музыкант шутливо оценил проект украинского закона об антикоррупционных судах. Эш обратил внимание, что публичная активность Вакарчука все чаще намекает на его президентские амбиции.

Vackarchuk is increasingly acting like a presidential candidate in waiting... https://t.co/CwXyxOeCVe