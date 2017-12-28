В Лондоне обратили внимание на президентские амбиции солиста «Океана Эльзы»

Лондон, 28 декабря. Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук ведет себя так, как будто собирается участвовать в следующих президентских выборах на Украине. Таким мнением в Twitter поделился британский экономист Тимоти Эш.

Англичанин прокомментировал запись в социальной сети Вакарчука, где музыкант шутливо оценил проект украинского закона об антикоррупционных судах. Эш обратил внимание, что публичная активность Вакарчука все чаще намекает на его президентские амбиции.

«Вакарчук своими действиями все больше напоминает затаившегося кандидата в президенты», — написал Эш.

Vackarchuk is increasingly acting like a presidential candidate in waiting... https://t.co/CwXyxOeCVe — Timothy Ash (@tashecon) 27 декабря 2017 г.

Ранее лидер популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук у себя в Twitter рассказал, как воспринимает закон об антикоррупционных судах.

«Проект президентского закона об антикоррупционном суде можно описать одним предложением: «Вот вам ваш антикоррупционный суд, только отстаньте уже, наконец!» — прокомментировал резонансный законопроект Вакарчук.

Проект президентського закону про антикорупційний суд можна описати одним реченням: «Ось вам ваш антикорупційний суд, тільки відчепіться вже, нарешті!» — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 27 декабря 2017 г.

Напомним, ранее стало известно, что международная организация Transparency International обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием отозвать законопроект об Антикоррупционном суде.

В сообщении организации отмечается, что существуют обоснованные опасения в том, что после принятия Закона на Украине не будет обеспечен независимый и беспристрастный отбор судей, а также надлежащее функционирование самого Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, следующие президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.