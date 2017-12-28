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Политика
Ищенко: Отказ от доллара освободит пространство от Петербурга до Шанхая от влияния США
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    Ищенко: Отказ от доллара освободит пространство от Петербурга до Шанхая от влияния США

    19:26  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:26  28 Декабря 2017
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    «Китайский зонтик»: США теряют Афганистан и Среднюю Азию из-за отказа Пакистана от доллара

    Вашингтон, 28 декабря. Переход Пакистана с доллара на юань в торговле с Китаем грозит США потерей не только своего давнего стратегического союзника, но и утратой позиций в Афганистане и в Средней Азии. Об этом в четверг заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя недавнее заявление министра планирования и развития Пакистана Ахсана Икбала.

    «Китайский зонтик»: США теряют Афганистан и Среднюю Азию из-за отказа Пакистана от доллара

    Министр на днях заявил, что Пакистан намерен перейти на китайскую валюту в торговле с КНР. Ранее аналогичный шаг принял другой важный союзник США в Персидском заливе — Саудовская Аравия. Только если «измена» Эр-Рияда носила чисто политический характер, то дедолларизация Пакистана носит более комплексный характер. Переход под «китайский зонтик»  означает, что страна, встраиваясь в китайскую систему контроля за торговыми путями, которые связывают Европу и Азию, меняет не только экономических, но и политических союзников, пишет РИА Новости.

    «США будут вынуждены уйти из Афганистана и потеряют возможность проведения активной политики в постсоветской Средней Азии. Пространство от Петербурга до Шанхая будет деамериканизировано в финансово-экономическом и военно-политическом смысле», — отметил Ищенко.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #китай #доллар #пакистан #юань
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