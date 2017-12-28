Ищенко: Отказ от доллара освободит пространство от Петербурга до Шанхая от влияния США
Вашингтон, 28 декабря. Переход Пакистана с доллара на юань в торговле с Китаем грозит США потерей не только своего давнего стратегического союзника, но и утратой позиций в Афганистане и в Средней Азии. Об этом в четверг заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя недавнее заявление министра планирования и развития Пакистана Ахсана Икбала.
Министр на днях заявил, что Пакистан намерен перейти на китайскую валюту в торговле с КНР. Ранее аналогичный шаг принял другой важный союзник США в Персидском заливе — Саудовская Аравия. Только если «измена» Эр-Рияда носила чисто политический характер, то дедолларизация Пакистана носит более комплексный характер. Переход под «китайский зонтик» означает, что страна, встраиваясь в китайскую систему контроля за торговыми путями, которые связывают Европу и Азию, меняет не только экономических, но и политических союзников, пишет РИА Новости.
«США будут вынуждены уйти из Афганистана и потеряют возможность проведения активной политики в постсоветской Средней Азии. Пространство от Петербурга до Шанхая будет деамериканизировано в финансово-экономическом и военно-политическом смысле», — отметил Ищенко.