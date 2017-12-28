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Происшествия
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Восстановлена связь с потерянным спутником «Ангостат»
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    Восстановлена связь с потерянным спутником «Ангостат»

    18:31  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:32  28 Декабря 2017
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    Специалисты смогли восстановить связь со спутником «Ангосат»

    Москва, 28 декабря. Российским специалистам удалось восстановить связь с потерянным ангольским спутником «Ангосат». Об этом журналистам рассказали в четверг представители ракетно-космической отрасли страны.

    «Специалистам удалось восстановить связь со спутником «Ангосат», с аппарата получена телеметрия», — пояснил источник ТАСС, комментируя сложившуюся ситуацию.

    Напомним, 26 декабря с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». Она смогла вывести на расчетную орбиту спутник «Ангосат», однако связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей.

    Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за замыкания в шине, которая отвечает за питание ангольского спутника. «Ангосат» был застрахован на 121 миллион долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #ангола #ангосат
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