Восстановлена связь с потерянным спутником «Ангостат»

Москва, 28 декабря. Российским специалистам удалось восстановить связь с потерянным ангольским спутником «Ангосат». Об этом журналистам рассказали в четверг представители ракетно-космической отрасли страны.

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником «Ангосат», с аппарата получена телеметрия», — пояснил источник ТАСС, комментируя сложившуюся ситуацию.

Напомним, 26 декабря с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». Она смогла вывести на расчетную орбиту спутник «Ангосат», однако связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за замыкания в шине, которая отвечает за питание ангольского спутника. «Ангосат» был застрахован на 121 миллион долларов.