Гамбург, 29 декабря. Немецкая разведка предупредила об угрозе новых террористических актов в Европе после поражения «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке.

Немецкое информационное агентство Deutsche Welle сообщило со ссылкой на заявление главы Бюро по защите конституции в федеральной земле Гамбург (разведка) Торстена Фосса, что поражение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке увеличивает вероятность совершения терактов в Европе.

Глава Бюро считает, что опасность представляют не только взрослые террористы, но и женщины и дети, которые были завербованы в ряды экстремистской группировки. Фосс отметил, что подростки, долгое время пребывавшие в зонах боевых действий, подвергались профессиональной «промывке мозгов» со стороны опытных вербовщиков «Халифата» и теперь могут быть направлены в Европу.

Эксперты отмечают, что Германия, как и другие западные страны, сейчас охвачена паническими настроениями из-за того, что террористы могут обернуться против тех, кто их когда-то поддерживал.

1 Организация запрещена на территории РФ.