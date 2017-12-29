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ИГ может нанести новые удары в Европе — разведка ФРГ
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    ИГ может нанести новые удары в Европе — разведка ФРГ

    10:34  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:34  29 Декабря 2017
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    ИГ может нанести новые удары в Европе — разведка ФРГ

    Гамбург, 29 декабря. Немецкая разведка предупредила об угрозе новых террористических актов в Европе после поражения «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке.

    Немецкое информационное агентство Deutsche Welle сообщило со ссылкой на заявление главы Бюро по защите конституции в федеральной земле Гамбург (разведка) Торстена Фосса, что поражение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке увеличивает вероятность совершения терактов в Европе.

    Глава Бюро считает, что опасность представляют не только взрослые террористы, но и женщины и дети, которые были завербованы в ряды экстремистской группировки. Фосс отметил, что подростки, долгое время пребывавшие в зонах боевых действий, подвергались профессиональной «промывке мозгов» со стороны опытных вербовщиков «Халифата» и теперь могут быть направлены в Европу.

    Эксперты отмечают, что Германия, как и другие западные страны, сейчас охвачена паническими настроениями из-за того, что террористы могут обернуться против тех, кто их когда-то поддерживал.

    ИГ может нанести новые удары в Европе — разведка ФРГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #ирак #фрг #германия
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