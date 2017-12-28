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Коммерсант с «левыми» идеями: эксперт оценил выдвижение Грудинина в президенты
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    Коммерсант с «левыми» идеями: эксперт оценил выдвижение Грудинина в президенты

    18:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:20  28 Декабря 2017
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    Коммерсант с «левыми» идеями: Грудинина приверженцем социалистических идей можно назвать с натяжкой — эксперт

    КПРФ в преддверии масштабной предвыборной кампании-2018 сделала неожиданный ход: компартия отказалась от выдвижения на пост кандидата в президенты РФ своего бессменного лидера Геннадия Зюганова. Вместо него КПРФ выдвинула коммерсанта Павла Грудинина, который не особо известен на федеральном уровне.  

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что стоит отдать должное главе КПРФ Геннадию Зюганову за смелость.

    «В этом году он решил не участвовать в выборах лично, нарушив многолетнюю традицию; безусловно, политический рост для Геннадия Андреевича остался в прошлом. Конечно, компартии, несмотря на ее традиционный электорат, обществу предложить на сегодняшний день особо и нечего», — говорит эксперт.

    Поэтому выдвижение Грудинина, продолжает аналитик, еще раз говорит о смелости Геннадия Зюганова.

    Коммерсант с «левыми» идеями: Грудинина приверженцем социалистических идей можно назвать с натяжкой — эксперт

    «Левый фронт», леворадикальная организация, объединяющая сторонников социалистического развития в России, провела собственное голосование. И Грудинин, говорит Александр Асафов, был выбран не просто так. На сайте «Левого фронта» были представлены ряд потенциальных кандидатов, в том числе Захар Прилепин, Юрий Болдырев и многие другие. Наибольшую поддержку получил именно Грудинин. А поскольку КПРФ поддерживает «левые идеи» и считает себя флагманом «левых сил», партия вынуждена считаться с этой выборкой.

    Кроме того, отметил Асафов, Грудинин фактически является капиталистом.

    «Что касается самого Грудинина, приверженцем социалистических идей его можно назвать с большой натяжкой. Очень много писали про его совхоз имени Ленина, якобы он показал себя за счет этого народным социалистом, который работает «на земле». Конечно, история в реальности гораздо сложнее, речь идет и о строительстве, о продаже земли, сдаче ее в аренду Ikea. Конечно, говорить о том, что он выходец из народа, из крестьянства, неправильно», — объясняет он

    Эксперт напомнил, что Грудинин не состоит в КПРФ.

    «То, что КПРФ выдвигает Грудинина, говорит о глубочайшем кризисе в партии. Если говорить об идеалах КПРФ, то на месте Грудинина неплохо бы смотрелся господин Рашкин», — продолжает политический аналитик.

    «Наше общество в силу исторически сложившегося менталитета, новой истории России испытывает запрос на равенство, социалистические ценности. Но никто из кандидатов от «левых» политических сил не способен реализовать этот спрос и предложить единую, полноценную площадку, которая бы отвечала этому запросу», — подытожил Александр Асафов.

    Автор: Михаил Блинов
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    #кпрф #политика #выборы-2018 #грудинин
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