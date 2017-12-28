Киев обвинил Венгрию в блокировании евроатлантической интеграции Украины

Киев, 28 декабря. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия мешает евроатлантической интеграции страны.

Пристайко убежден, что Венгрия намеренно игнорирует заявления Венецианской комиссии по языковой статье закона об образовании и продолжает мешать Украине, оправдывая это стремлением защитить венгров, проживающих в Закарпатье.

«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости», — цитирует Пристайко издание «Укринформ».

По словам украинского политика, Будапешт сделал для себя выводы, однако они не способствуют продвижению двустороннего сотрудничества.

Напомним, что Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву внести определенные изменения в текст закона об образовании, чтобы избежать проблем дискриминации. Отмечалось, что законопроект содержит двусмысленные положения и не дает конкретных указаний по использованию международных конституционных обязательств Украины.

Кроме того, новый украинский закон никак не помогает языкам, которые не являются официальными в Евросоюзе.