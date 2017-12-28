Южная Осетия должна войти в состав России — Бибилов

Цхинвал, 28 декабря. Южная Осетия должна войти в состав Российской Федерации. Так считает южноосетинский президент Анатолий Бибилов.

По словам главы государства, Россия является для жителей Южной Осетии «исторической родиной».

«Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия — наши граждане являются и гражданами РФ», — объяснил политик в интервью изданию Sputnik.

Бибилов также указал на тот факт, что вся экономика страны завязана на России. Кроме того, Москва финансирует различные госпрограммы в стране.

Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о том, что Цхинвал рассчитывает в 2018 году достичь договоренности с Москвой об упрощении процедуры получения гражданства Российской Федерации для жителей республики.