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Политика
Южная Осетия должна войти в состав России — Бибилов
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    Южная Осетия должна войти в состав России — Бибилов

    18:33  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:34  28 Декабря 2017
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    Южная Осетия должна войти в состав России — Бибилов

    Цхинвал, 28 декабря. Южная Осетия должна войти в состав Российской Федерации. Так считает южноосетинский президент Анатолий Бибилов.

    По словам главы государства, Россия является для жителей Южной Осетии «исторической родиной».

    «Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия — наши граждане являются и гражданами РФ», — объяснил политик в интервью изданию Sputnik.

    Бибилов также указал на тот факт, что вся экономика страны завязана на России. Кроме того, Москва финансирует различные госпрограммы в стране.

    Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о том, что Цхинвал рассчитывает в 2018 году достичь договоренности с Москвой об упрощении процедуры получения гражданства Российской Федерации для жителей республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #южная осетия #рф #бибилов
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