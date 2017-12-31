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Сирия: Жители Эс-Сувейды почтили память погибших героев - видео ФАН
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    Сирия: Жители Эс-Сувейды почтили память погибших героев - видео ФАН

    12:10  31 Декабря 2017
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    Сирия: Жители Эс-Сувейды почтили память погибших героев - видео ФАН

    В Эс-Сувейде прошло мероприятие при участии Фонда мучеников Сувейды и Сирийской организации семьи, двух крупных социальных институтов. Муниципальные власти и местные жители воздали почести семьям военнослужащих и гражданских погибших от деятельности террористов.

    Мероприятие было приурочено к Рождеству и Новому году. Показательно, что про семьи, потерявшие своих членов за годы войны, не забывается. Поддержку духовную и материальную оказывают как простые горожане, соседи, так и городские власти, не бросая жителей на произвол судьбы.

    Специальный корреспондент ФАН прислал в редакцию запись торжественного мероприятия. Память павших почтили песнопениями и речью первых лиц Сувейды.

    Именно из окрестностей этого города родом легендарный генерал Иссам Захреддин, защитник Дейр эз-Зора, выдержавший тяжелейшую осаду террористов ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) под ударами коалиции США, и павший уже после освобождения «Жемчужины пустыни» - так сирийцы называют Дейр эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #эс-сувейда #сувейда #иссам захреддин #захреддин
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