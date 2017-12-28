Сирия, 28 декабря. Армия САР предотвратила ввоз контрабандного оружия в Восточную Гуту. САА при помощи ВКС РФ продвинулась в сторону города Абу Дали в провинции Идлиб. Была назначена дата начала эвакуации боевиков из района Западной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать САА поддержку в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков на северо-востоке Дамаска; провели ответный обстрел позиций «Нусры»*** севернее Хомса; заняли вершины Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажадж вблизи города Абу Дали в Идлибе.

«Исламское государство»1: подверглось обстрелам САА в районе деревни Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; атаковало КПП «Хашд Аш-Шааби» близ города Таль Сафук у сирийско-иракской границы.

«Тахрир Аш-Шам»: попыталась провезти контрабандное оружие в Восточную Гуту; покинет район Бейт Джинна в Дамаске уже завтра; обстреляла деревни Джабурин, Акрад Ад-Дасия, Кафр Нан и Айн Ад-Дананир к северу от Хомса; вела огонь по жилому кварталу Аль-Баас в Хаме; подверглась ударам САА к северу от Хамы.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (almodawanah) сообщает о том, что стала известна дата начала эвакуации боевиков вооруженной оппозиции из района Западной Гуты в провинции Идлиб и Даръа. В рамках соглашения с сирийскими властями, первая партия исламистов покинет Бейт Джинн и его окрестности завтра. После того как все отряды радикалов будут вывезены, правительственные войска займут данные территории. Напомним, силы «Тахрир Аш-Шам» капитулировали в понедельник.

Тем временем, согласно информации Twitter-канала (newsyarmouk), Сирийская арабская армия (САА) возобновила обстрелы позиций боевиков на окраинах населенных пунктов Ан-Нашабия и Джисрейн на северо-востоке Дамаска. Официальные СМИ, однако, пока не подтверждали данную информацию.

Стало известно, что сотрудникам федеральной полиции Сирии удалось предотвратить ввоз крупной контрабандной партии оружия в район Восточной Гуты. Получив информацию от местных жителей в провинции Даръа, силы САР конфисковали вооружение, спрятанное в грузовике. Фотографии изъятого оружия были опубликованы медиа-порталом Al Masdar News.

Провинция Хомс

Новостное агентство Damascus Now сообщает о том, что исламисты антиправительственных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня, действующий на севере Хомса как в одной из зон снижения напряженности. Под огнем радикалов оказались деревни Джабурин, Акрад Ад-Дасия, Кафр Нан и Айн Ад-Дананир. Части Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены провести ответный обстрел. По данным информационного портала Masar Press Net, силы Башара Асада ударили по укреплениям исламистов вблизи деревни Тальдо. О потерях сторон никакой информации пока не поступало. Напомним, режим тишины к северу от столицы провинции вступил в силу 3 августа этого года после переговоров между представителями «умеренной оппозиции» и правительством Сирии, проведенных при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции возобновились боестолкновения между перебравшимися на левый берег Евфрата ИГИЛовцами и правительственными подразделениями. Сирийские войска обнаружили группу боевиков в районе деревни Ас-Суса к северо-востоку от пограничного города Абу Кемаль. Позиции радикалов подверглись массированной артиллерийской атаке, передает военный источник на своей странице в Twitter (sy_alhadth). О нанесенном террористам уроне не сообщается. Напомним, в данном районе действуют Сирийские демократические силы**** (SDF), поддерживаемые Вашингтоном.

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты продолжают наносить удары по оборонительным сооружениям исламистов в поддержку наступления Сирийской арабской армии (САА). Информационный портал EMC News Center передает, что последнюю воздушную атаку ВКС РФ провели недалеко от населенного пункта Маар Шурин. Тем временем силы САР далее развивают наступление в направлении авиабазы «Абу Ад-Духур». Многие источники сообщают о взятии населенного пункта Абу Дали после нескольких боевых вылетов ВКС РФ и ожесточенных боев с радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1. Как передает новостное агентство Damascus Now, правительственным силам удалось занять вершины Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажадж неподалеку от ключевого города, однако столкновения все еще продолжаются. Напомним, ранее САА удалось освободить населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа. Абу Дали расположен на перекрестке, поэтому освобождение города имеет стратегическое значение для САА.

Провинция Хама

Агентство новостей Damascus Now сообщает о том, что боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» предприняли новую попытку замедлить наступление сил САР в северной части провинции — жилой квартал Аль-Баас в административном центре провинции подвергся ракетным ударам радикалов. Никто из мирных граждан, к счастью, не пострадал. Однако некоторые жилые дома были частично разрушены.

Правительственные подразделения, в свою очередь, обстреляли огневые позиции исламистов на окраинах городов Аль-Латамина и Аз-Зака, откуда были выпущены ракеты. Сирийские ВВС также нанесли несколько авиаударов по укреплениям радикалов.

Ирак

Информагентство Iraqi News передает, что проправительственные военизированные формирования «Хашд Аш-Шааби» отразили внезапное нападение боевиков «Исламского государства» в районе границы между Ираком и Сирией. Сообщается, что ИГИЛовцы атаковали КПП ополченцев у города Таль Сафук. Таким образом, несмотря на то, что основные силы террористической группировки были разбиты, небольшая часть боевиков все еще скрывается в по большей части пустынных районах на западе Ирака. Кроме того, на территории страны также сохраняется некоторое количество так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)