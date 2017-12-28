Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов
Весь мир
Главные новости 28 декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 28 декабря

    19:00  28 Декабря 2017
    156

    Главные новости 28 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 28 декабря.

    Сотрудники Следственного комитета РФ и Национального антитеррористического комитета проверяют все версии взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. НАК и следователи проверяют все версии взрыва в супермаркете в Петербурге.

    Сирия, 28 декабря. Российская система ПВО «Панцирь-С1» отразила атаку на «Хмеймим», боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) вышли из Мугр аль-Мира, в Алеппо идут ожесточенные бои между ССА и SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 28 декабря 06.00: российская система ПВО «Панцирь» отразила атаку на «Хмеймим», боевики «Ан-Нусры» вышли из Мугр аль-Мира.

    Ученые рассказали о пользе заваривания кофе холодным способом. Как пишут американские СМИ, специалисты из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что в данном виде он намного полезнее для организма человека. Ученые рассказали, почему кофе нужно заваривать холодным способом.

    Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился своими воспоминаниями о спортсменах из России. По его словам, с ними было «лучше не связываться». Солист Rammstein: Не связывайтесь с русскими, они нас всегда «уничтожали».

    Благодаря объявленной президентом России Владимиром Путиным налоговой амнистии, в страну могут вернуться средства объемом до одного триллиона долларов. Об этом пишет издание Bloomberg Финансовая амнистия Путина вызывала панику на Западе.

    Научные специалисты из США обнаружили в Тихом океане новый вид огромных моллюсков, которые обитают в районе Аляски и Берингова моря. Об этом пишет издание American Malacological Bulletin.  Ученые из США обнаружили гигантских осьминогов на дне Тихого океана.

    Киевский юрист Андрей Портнов в шутку посоветовал президенту Украины Петру Порошенко, заявившему о желании создать «музей оккупации» в Донбассе, не забыть провести в Севастополе военный парад с барабаном. Порошенко посоветовали пройти по Севастополю с барабаном.

    Силы САА заблокировали базу США у поселка Ат-Танф на юге Сирии. О том, чем именно занимаются американцы на этом военном объекте, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Сирия и РФ блокируют США на земле и в воздухе: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        45
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2553
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        236
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        423