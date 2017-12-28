Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 28 декабря.

Сотрудники Следственного комитета РФ и Национального антитеррористического комитета проверяют все версии взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. НАК и следователи проверяют все версии взрыва в супермаркете в Петербурге.

Сирия, 28 декабря. Российская система ПВО «Панцирь-С1» отразила атаку на «Хмеймим», боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) вышли из Мугр аль-Мира, в Алеппо идут ожесточенные бои между ССА и SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 28 декабря 06.00: российская система ПВО «Панцирь» отразила атаку на «Хмеймим», боевики «Ан-Нусры» вышли из Мугр аль-Мира.

Ученые рассказали о пользе заваривания кофе холодным способом. Как пишут американские СМИ, специалисты из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что в данном виде он намного полезнее для организма человека. Ученые рассказали, почему кофе нужно заваривать холодным способом.

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился своими воспоминаниями о спортсменах из России. По его словам, с ними было «лучше не связываться». Солист Rammstein: Не связывайтесь с русскими, они нас всегда «уничтожали».

Благодаря объявленной президентом России Владимиром Путиным налоговой амнистии, в страну могут вернуться средства объемом до одного триллиона долларов. Об этом пишет издание Bloomberg Финансовая амнистия Путина вызывала панику на Западе.

Научные специалисты из США обнаружили в Тихом океане новый вид огромных моллюсков, которые обитают в районе Аляски и Берингова моря. Об этом пишет издание American Malacological Bulletin. Ученые из США обнаружили гигантских осьминогов на дне Тихого океана.

Киевский юрист Андрей Портнов в шутку посоветовал президенту Украины Петру Порошенко, заявившему о желании создать «музей оккупации» в Донбассе, не забыть провести в Севастополе военный парад с барабаном. Порошенко посоветовали пройти по Севастополю с барабаном.

Силы САА заблокировали базу США у поселка Ат-Танф на юге Сирии. О том, чем именно занимаются американцы на этом военном объекте, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Сирия и РФ блокируют США на земле и в воздухе: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо.

1 Организация запрещена на территории РФ.