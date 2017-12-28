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Москва предложила Грибаускайте продемонстрировать гибкость
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    Москва предложила Грибаускайте продемонстрировать гибкость

    19:56  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:57  28 Декабря 2017
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    Москва предложила Грибаускайте продемонстрировать гибкость

    Москва, 28 декабря. Российская сторона будет судить о готовности Литвы сотрудничать по реальным делам. Об этом заявила журналистам в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя последние высказывания литовского президента Дали Грибаускайте.

    Ранее глава Литвы рассказала о том, что Вильнюс готов сотрудничать с Москвой, так как «лучше сотрудничать и торговать, чем воевать».

    Однако российский дипломат указала на то, что слова Грибаускайте диссонируют с ее другими выступлениями.

    «Если это... действительно решение о внесении корректировок в свою традиционную позицию, то будем судить об этом не столько по заявлениям, а в основном по реальным делам», — подчеркнула Захарова.

    Она напомнила о том, что литовская сторона неоднократно говорила об угрозах, которые якобы исходят от РФ. К ним Вильнюс причислял даже строительство Белорусской атомной электростанции. 

    «Руководитель Литвы заявила о необходимости демонстрировать гибкость — мы не против, если госпожа Грибаускайте продемонстрирует гибкость», — предложили в российском МИД.

    Автор: Алексей Громов
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