Москва предложила Грибаускайте продемонстрировать гибкость

Москва, 28 декабря. Российская сторона будет судить о готовности Литвы сотрудничать по реальным делам. Об этом заявила журналистам в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя последние высказывания литовского президента Дали Грибаускайте.

Ранее глава Литвы рассказала о том, что Вильнюс готов сотрудничать с Москвой, так как «лучше сотрудничать и торговать, чем воевать».

Однако российский дипломат указала на то, что слова Грибаускайте диссонируют с ее другими выступлениями.

«Если это... действительно решение о внесении корректировок в свою традиционную позицию, то будем судить об этом не столько по заявлениям, а в основном по реальным делам», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила о том, что литовская сторона неоднократно говорила об угрозах, которые якобы исходят от РФ. К ним Вильнюс причислял даже строительство Белорусской атомной электростанции.