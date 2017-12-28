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Политика
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Украина
В Киеве рассказали о приказе Турчинова стрелять по жителям Крыма
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    В Киеве рассказали о приказе Турчинова стрелять по жителям Крыма

    18:09  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:09  28 Декабря 2017
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    В Киеве рассказали о приказе Турчинова стрелять по жителям Крыма

    Киев, 28 декабря. Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, отдал приказ военным открыть огонь по мирным жителям в Крыму. Об этом на суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича рассказал бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко.

    «Я был свидетелем того, как Турчинова соединили с командиром морской пехоты в Керчи. Турчинов говорит: почему вы не стреляли? Тот говорит, нужен приказ. Турчинов: вот министр обороны Тенюх, какой еще нужен приказ?» — поделился воспоминаниями Сенченко.

    Он отметил, что приказ открыть огонь, конечно, был, другое дело, что украинские военные до последнего отказывались его выполнять.

    Сенченко также вспомнил, при каких обстоятельствах Турчинов дал приказ о выводе ВСУ из Крыма. По словам бывшего депутата, когда он спросил у Турчинова о том, зачем выводить войска, и.о. президента Украины сказал, что в противном случае через неделю уже некого будет выводить. 

    Автор: Федор Веснин
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    #всу #крым #турчинов #приказ #сеченко
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