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Стали известны сроки разработки подлодки пятого поколения «Хаски»
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    Стали известны сроки разработки подлодки пятого поколения «Хаски»

    18:10  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  28 Декабря 2017
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    Стали известны сроки разработки подлодки пятого поколения «Хаски»

    Москва, 28 декабря. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о сроках разработки атомной подводной лодки «Хаски».

    По словам главы ОСК разработка атомной подлодки «Хаски» будет вестись после окончательного утверждения Государственной программы вооружения, рассчитанной на период 2018-2027 года. Остальные подробности, подчеркнул Рахманов, являются государственной тайной.

    Отмечается, что подлодка «Хаски» по открытой информации предприятий «Малахит» и «Рубин» будут разрабатываться в двух вариантах. Один из них, вооруженный противолодочными ракетами «Калибр», будет предназначен для борьбы со стратегическими АПЛ вероятного противника. Второй вариант получит на вооружение противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

    «Хаски» будут иметь двухкорпусную конструкцию из композитных материалов и меньший размер, чем у строящихся ныне подлодок «Ясень». АПЛ будет отличаться меньшей шумностью, чем подводные крейсеры четвертого поколения.

    Эксперты полагают, что АПЛ «Хаски» получит не водо-водяной реактор, а принципиально новую энергетическую установку.

    Стали известны сроки разработки подлодки пятого поколения «Хаски»

    Автор: Алексей Громов
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    #подлодка #апл #хаски #оск
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