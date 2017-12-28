Богданов обсудил с послом Сирии подготовку к Конгрессу нацдиалога в Сочи

Москва, 28 декабря. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в РФ подготовку к проведению Конгресса нацдиалога в Сочи.

Михаил Богданов обсудил с сирийским послом в Москве Риядом Хаддадом подготовку к Конгрессу нацдиалога в Сочи, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе доверительной беседы состоялось обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что отдельное внимание Богданов и Хаддад уделили итогам состоявшемуся в Астане 21-22 декабря восьмому раунду переговоров по Сирии. Также на встрече поднималась тема проведения Конгресса сирийского национального диалога. Напомним, что форум намечен на 29-30 января 2018 года на площадке Сочи.