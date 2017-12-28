Что будет с пенсионерами, пострадавшими от мошенников из банка «Северный кредит», разбирался ФАН

Федеральное агентство новостей пытается разобраться, что ждет клиентов банка «Северный кредит», который, похоже, вот-вот лишится лицензии из-за банального мошенничества со стороны его руководства. Клиенты «Северного кредита», несколько дней назад узнав о проблемах своего банка, запаниковали и попытались снять со счетов имеющиеся деньги. После этого банк ввел ограничения на выдачу наличных, а затем вообще прекратил работать с клиентами, закрыв последние банкоматы.

При этом, как сообщает источник ФАН, среди вкладчиков «Северного кредита» немало представителей незащищенных слоев населения — это пенсионеры, студенты, люди, получающие пособия. По предварительным данным, ситуацию с пострадавшими от «Северного кредита» жителями Вологодчины (в Вологде находится головной офис проблемного банка) взял под личный контроль губернатор области Олег Кувшинников.

Вот что рассказал Федеральному агентству новостей один из пострадавших: «Банк «Северный кредит перестал работать с клиентами, закрылись последние банкоматы. Ждут отзыва лицензии. Основные вкладчики банка — самые незащищенные слои населения, пенсионеры, студенты, получающие пособия, малый и средний бизнес».

По словам источника ФАН, знакомого с ситуацией, делом «Северного кредита» занимаются правоохранительные органы. По версии, источника, речь может идти о криминале.

«У них там новые акционеры деньги украли — есть обращение в ФСБ, МВД, Следственный комитет и прокуратуру», — сообщил собеседник агентства.

Вот что удалось выяснить Федеральному агентству новостей.

«С банком «Северный кредит» ситуация следующая, — поясняет источник ФАН. — В Москве группа акционеров имела блокирующий пакет акций. И похитила со счетов банка 3,5 миллиарда рублей. Схема следующая — деньги выдали в кредит фирмам-однодневкам, который после получения кредита закрылись. Сейчас все документы находятся в управлении МВД по Вологодской области (в Вологде находится главный офис банка). Готовятся возбуждать дело по статье 159 («Мошенничество»), но на данный момент не могут найти ни одного акционера из этой группы, ни следов фирм-однодневок. Следователи уже ездили в Москву. Все остальные документы, касающиеся того, что у банка нет средств, передали в Центробанк для того, чтобы отозвали лицензию».

По данным источника нашего агентства, в самой Вологодской области возмещать ущерб пенсионерам будет местная администрация — губернатор Вологодской области Олег Кувшинников уже отдал соответствующее распоряжение. Как будет в остальных филиалах, пока неизвестно.

В пресс-службе губернатора Вологодской области корреспонденту ФАН не смогли оперативно подтвердить информацию о выплатах пенсионерам — клиентам «Северного кредита».

Некоторую ясность внесли в пресс-службе самого кредитного учреждения, где сразу отметили, что все вклады в банке были застрахованы согласно действующему законодательству, и вскоре вкладчики смогут получить свои деньги. В банке также признали, что проблемы «Северного кредита» могут быть связаны с нарушением законодательства.

«Банком заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу, — сообщил представитель «Северного кредита» Федеральному агентству новостей. — Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ «Северный Кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время банк «Северный кредит» подал в правоохранительные органы заявление, по которому проводится доследственная проверка».

В банке признали, что временно исполняющий обязанности председателя правления банка Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами, исчезли.

Представители «Северного кредита» подтвердили участие руководства Вологодчины в решении проблем вкладчиков банка.

«Банк «Северный кредит» совместно с правительством Вологодской области, Пенсионным фондом, а также с администрацией Вологды выработали все механизмы решений, — заверили в пресс-службе кредитного учреждения. — Пенсии, заработная плата, ранее переведенные на счета граждан в «Северный кредит», зачислены на их счета в полном объеме. Коммунальные платежи, уплаченные физическими лицами, также в полном объеме поступили на счета ресурсоснабжающих предприятий».

Действует и карта «Забота», ранее выпущенная банком для пенсионеров.

«О своих сбережениях клиенты банка «Северный кредит» могут не беспокоиться», — заверяют в кредитном учреждении, ссылаясь на то, что все вклады застрахованы.

«Речь идет о выплатах в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей», — сообщили в банке по поводу денег, которые будут выплачиваться физическим лицам.

В банке уточнили, что речь идет о срочных вкладах, вкладах до востребования (в том числе в иностранной валюте), а также о текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам (для перечисления заработной платы, пенсий, стипендий или иных социальных выплат).