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Захарова предупредила США о зеркальном ответе в случае новых санкций
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    Захарова предупредила США о зеркальном ответе в случае новых санкций

    17:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  28 Декабря 2017
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    Захарова предупредила США о зеркальном ответе в случае новых санкций

    Москва, 28 декабря. Российские власти подготовят зеркальный ответ, если США введут новые санкции в феврале следующего года. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Вы знаете нашу традиционную позицию. Мы вынуждены отвечать зеркально на все, что наши партнеры предпринимают агрессивно в отношении РФ. Хотелось бы сфокусироваться на зеркальных ответах на позитивные шаги», — отметила она.

    По словам представителя МИДа, в последнее время американская сторона часто принимает шаги, которые обостряют и без того сложные отношения между Россией и США. Она выразила надежду на то, что в Вашингтоне рано или поздно начнется «период просветления», когда страна начнет взаимодействие с Москвой по всем направлениям.

    Напомним, что ранее сообщалось о планах США расширить список санкций против России, добавив к нему новые ограничительные меры в отношении банковского сектора.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #санкции #россия #сша #захарова
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