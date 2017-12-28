Захарова предупредила США о зеркальном ответе в случае новых санкций

Москва, 28 декабря. Российские власти подготовят зеркальный ответ, если США введут новые санкции в феврале следующего года. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вы знаете нашу традиционную позицию. Мы вынуждены отвечать зеркально на все, что наши партнеры предпринимают агрессивно в отношении РФ. Хотелось бы сфокусироваться на зеркальных ответах на позитивные шаги», — отметила она.

По словам представителя МИДа, в последнее время американская сторона часто принимает шаги, которые обостряют и без того сложные отношения между Россией и США. Она выразила надежду на то, что в Вашингтоне рано или поздно начнется «период просветления», когда страна начнет взаимодействие с Москвой по всем направлениям.

Напомним, что ранее сообщалось о планах США расширить список санкций против России, добавив к нему новые ограничительные меры в отношении банковского сектора.