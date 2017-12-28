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Украина
Экс-депутат Рады рассказал, как завод Порошенко мешал выводу кораблей ВМС Украины из Крыма
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    Экс-депутат Рады рассказал, как завод Порошенко мешал выводу кораблей ВМС Украины из Крыма

    17:42  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:50  28 Декабря 2017
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    В Раде рассказали, как завод Порошенко мешал выводу кораблей ВМС Украины из Крыма

    Киев, 28 декабря. Администрация Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежавшего нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, в 2014 году помешала выводу из Крыма украинских боевых кораблей.

    Об этом на суде по делу четвертого украинского президента Виктора Януковича рассказал бывший исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко.

    По словам Сенченко, весной 2014 года несколько украинских предприятий направили обращение в администрацию Севастополя, потребовав не выпускать из гавани украинские суда, пока те не рассчитаются за проведенные на кораблях ремонтные работы. 

    «Причем долги были копеечные, по 300-400 тысяч гривен, не миллионные. Это было одной из причин, почему там (на территории Крымы – прим. ФАН) осталось боевое ядро (украинского – прим. ФАН) флота», — сказал Сенченко. 

    Он также отметил, что одним из предприятий был Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, владельцем которого на тот момент был действующий президент Украины Петр Порошенко.

    Сенченко подчеркнул, что суммарно из Крыма удалось вывести всего 35 судов ВМС Украины. 

    Автор: Федор Веснин
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    #порошенко #крым #завод #вмс украины #корабли
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