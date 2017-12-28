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Генерал Сухейль ведет подготовку к штурму Идлиба под портретом Путина
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    Генерал Сухейль ведет подготовку к штурму Идлиба под портретом Путина

    17:43  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  28 Декабря 2017
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    Генерал Сухейль ведет подготовку к штурму Идлиба под портретом Путина

    Хама, 28 декабря. Элитное подразделение САА готовится к атаке под портретами лидеров России и Сирии.

    Военнослужащие сирийской армии опубликовали в глобальной Сети кадры подготовки и проверки вооружения бригадой спецназа «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля.

    На фотографиях заметно, что подготовительный процесс проходит под портретами президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Сирийской арабской республики Башара Асада.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с известным сирийским военачальником во время своего визита на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

    Отмечается, что сейчас «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ ведут наступление на позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в провинции Идлиб. В данный момент уже освобожден ряд стратегических населенных пунктов, включая город Абу-Дали, армейцы продвигаются к ключевой базе исламистов в районе бывшей авиабазы Абу ад-Духур.

    Генерал Сухейль ведет подготовку к штурму Идлиба под портретом Путина

    Генерал Сухейль ведет подготовку к штурму Идлиба под портретом Путина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #сирия #башар асад #идлиб
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