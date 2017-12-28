Генерал Сухейль ведет подготовку к штурму Идлиба под портретом Путина

Хама, 28 декабря. Элитное подразделение САА готовится к атаке под портретами лидеров России и Сирии.

Военнослужащие сирийской армии опубликовали в глобальной Сети кадры подготовки и проверки вооружения бригадой спецназа «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля.

На фотографиях заметно, что подготовительный процесс проходит под портретами президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Сирийской арабской республики Башара Асада.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с известным сирийским военачальником во время своего визита на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

Отмечается, что сейчас «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ ведут наступление на позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в провинции Идлиб. В данный момент уже освобожден ряд стратегических населенных пунктов, включая город Абу-Дали, армейцы продвигаются к ключевой базе исламистов в районе бывшей авиабазы Абу ад-Духур.

1 Организация запрещена на территории РФ.