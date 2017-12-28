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Политика
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Захарова рассказала, как арест шпиона в Москве отразится на отношениях с Норвегией
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    Захарова рассказала, как арест шпиона в Москве отразится на отношениях с Норвегией

    17:30  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  28 Декабря 2017
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    Захарова рассказала, как арест шпиона в Москве отразится на отношениях с Норвегией

    Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подтвердила информацию о том, что задержанный в начале декабря в Москве норвежец Фруде Берг был сотрудником спецслужб Норвегии.

    «Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг», — отметила она.

    По словам Захаровой, норвежское посольство в РФ было проинформировано об инциденте. Задержанному (он находится в СИЗО «Лефортово») предоставили все предусмотренные законом права.

    «Жалоб или каких-то претензий со стороны подследственного не поступает», — подчеркнула дипломат.

    В МИД добавили, что арест Берга не повлияет на двусторонние отношения государств.

    «Такое случается, это неприятно, но законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае», — резюмировала Захарова.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Лефортовский районный суд российской столицы принял решение арестовать до 5 февраля 2018 года гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против России.

    Автор: Алексей Громов
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    #норвегия #захарова #рф
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