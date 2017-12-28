Захарова рассказала, как арест шпиона в Москве отразится на отношениях с Норвегией

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подтвердила информацию о том, что задержанный в начале декабря в Москве норвежец Фруде Берг был сотрудником спецслужб Норвегии.

«Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг», — отметила она.

По словам Захаровой, норвежское посольство в РФ было проинформировано об инциденте. Задержанному (он находится в СИЗО «Лефортово») предоставили все предусмотренные законом права.

«Жалоб или каких-то претензий со стороны подследственного не поступает», — подчеркнула дипломат.

В МИД добавили, что арест Берга не повлияет на двусторонние отношения государств.

«Такое случается, это неприятно, но законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее стало известно о том, что Лефортовский районный суд российской столицы принял решение арестовать до 5 февраля 2018 года гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против России.