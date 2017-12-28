Стало известно, какие смартфоны россияне дарят на Новый год

Москва, 28 декабря. В преддверии новогодних праздников россияне покупают смартфоны производства Apple, Samsung и Xiaomi. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла».

Согласно результатом исследования портала, только в декабре более 50% продаж смартфонов пришлись на гаджеты американской компании Apple. При этом, самыми популярными моделями стали iPhone 5S и 6S. На второе место попал китайский бренд Xiaomi (11,7%), а на третьем — корейская компания Samsung (10,7%).

Бестселлерами среди планшетов стали модели производства Samsung (43,8%), затем идут айпады (29,6%) и китайские планшеты ASUS (8%). Выбирая умные часы и браслеты россияне отдавали предпочтение продукции компании Тима Кука (49%), Xiaomi (33%) и Samsung (1,5%).

Ранее стало известно, что самым желанным подарком на Новый год для россиян является смартфон. За него проголосовали более 60% респондентов. За смартфоном идет ноутбук (21%), затем умные часы и браслеты (10%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Hi-Tech.