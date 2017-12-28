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МИД РФ о заявлении Тиллерсона: Усиление влияния РФ и Китая напугало США
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    МИД РФ о заявлении Тиллерсона: Усиление влияния РФ и Китая напугало США

    17:16  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  28 Декабря 2017
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    МИД РФ о заявлении Тиллерсона: Усиление влияния РФ и Китая напугало США

    Москва, 28 декабря. Последние заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона свидетельствуют об усилении влияния России и Китая на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Ранее американская газета New York Times опубликовала статью госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в которой он выступил с очередными обвинениями в адрес Российской Федерации, а также признал усиление позиции РФ на международной арене.

    «Это больше походило на стремление вбить какой-то дополнительный клин в отношениях с другими государствами, прежде всего с Китаем и Россией. Я не знаю, чем была вызвана эта публикация, которая изобиловала большим количеством странностей, возможно, каким-то испугом усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене», — заявила Захарова.

    Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которых госсекретарь попросил главу МИД РФ вернуть российских наблюдателей в состав Совместного центра по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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