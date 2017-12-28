Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке

Киркук, 28 декабря. Два иракских офицера обнаружены расстрелянными в окрестностях города Киркук.

Иракские СМИ сообщили, что два офицера военной разведки Али Мохаммед и Набаз Салар были обнаружены мертвыми в автомобиле около населенного пункта Киркук с многочисленными пулевыми ранениями. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство.

Отмечается, что ситуация в провинции Киркук в настоящий момент является крайне напряженной. После вторжения иракских войск в регион шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») совершило ряд военных преступлений против курдского населения Киркука. Тысячи человек стали беженцами. Некоторые курды решили объединиться и создать вооруженные формирования местного ополчения для противодействия захватчикам.

На этом фоне в провинции активизировались «спящие» ячейки террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которые совершили ряд терактов и нападений.

1 Организация запрещена на территории РФ.