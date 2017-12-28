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Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке
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    Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке

    17:16  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  28 Декабря 2017
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    Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке

    Киркук, 28 декабря. Два иракских офицера обнаружены расстрелянными в окрестностях города Киркук.

    Иракские СМИ сообщили, что два офицера военной разведки Али Мохаммед и Набаз Салар были обнаружены мертвыми в автомобиле около населенного пункта Киркук с многочисленными пулевыми ранениями. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство.

    Отмечается, что ситуация в провинции Киркук в настоящий момент является крайне напряженной. После вторжения иракских войск в регион шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») совершило ряд военных преступлений против курдского населения Киркука. Тысячи человек стали беженцами. Некоторые курды решили объединиться и создать вооруженные формирования местного ополчения для противодействия захватчикам.

    На этом фоне в провинции активизировались «спящие» ячейки террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которые совершили ряд терактов и нападений.

    Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #курды #ирак #разведка #киркук
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