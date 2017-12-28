Россия передала США документ о невмешательстве в дела друг друга

Москва, 28 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что 21 декабря МИД РФ передал послу США в Москве Джону Хантсману памятную записку, в которой подтверждается готовность России к обмену гарантий о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга.

«В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Она указала на то, что сейчас дело только за американской стороной.

Напомним, ранее Хантсман заявил, что США хотят «ответственных отношений» с Россией. По его словам, у Вашингтона остаются вопросы относительно возможного так называемого «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году.