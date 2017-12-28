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Политика
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Политика
Захарова поставила на место Госдеп США, вмешавшийся в процесс выборов в России
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    Захарова поставила на место Госдеп США, вмешавшийся в процесс выборов в России

    17:15  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:15  28 Декабря 2017
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    Захарова поставила на место Госдеп США, вмешавшийся в процесс выборов в России

    Москва, 28 декабря. Вашингтон, обвиняя Москву в давлении на потенциальных кандидатов в президенты России, вмешивается во внутренние дела РФ и в процесс выборов. Таким мнение поделилась представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления Госдепа (заявления о якобы имеющем место давлении на потенциальных кандидатов в президенты России — прим. ФАН) — это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства», — отметила Захарова.

    Представитель российского дипломатического ведомства подчеркнула, что непонятно, на каком основании в США считают возможным давать оценки внутриполитическим процессам в других государствах.

    Напомним, ранее стало известно, что в Госдепе заявили об обеспокоенности в связи с тем, что ЦИК не зарегистрировал блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборы-2018.

    Отметим, 25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказала ему в праве участвовать в выборах президента России из-за непогашенной судимости. Отметим также, что ранее о своих намерениях баллотироваться в президенты России заявили и другие граждане РФ с судимостью: бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье.

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #захарова #мид #госдеп #выборы-2018
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