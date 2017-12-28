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Ополченец Абхаз сравнил Тиллерсона с собакой, которая лает, а толку нет
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    Ополченец Абхаз сравнил Тиллерсона с собакой, которая лает, а толку нет

    17:12  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:12  28 Декабря 2017
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    Ополченец «Абхаз» сравнил Тиллерсона с собакой, которая лает, а толку нет

    Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз», послушав заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «вторжении России в Грузию и Украину», заявил, что не зря назвал свою собаку Рексом.

    «Послушав американского представителя, одно скажу: не зря я собаку Рексом назвал, умеет лаять, но толку нет. У них [американцев] просто есть те слова, которые в зомбоэфире всегда откладываются в голове. «Режим», а не партнеры. Когда у них что-то не получается или накануне выборов в Америке, Россия резко становится партнером. Как только президент избрался, превращается в режим. Они начинают это пропагандировать», — сказал ополченец ДНР в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Ахра Авидзба напомнил, как два года назад США якобы начали помогать Сирии, а в итоге террористов там становилось все больше и больше и оружие случайно сбрасывалось не туда. Когда же в Сирию пришла Россия, началась настоящая борьба с терроризмом.

    «Пришел российский «режим», как они говорят, и решил проблему. Америка быстро переобулась и начала поддерживать так называемую умеренную оппозицию и идти в параллель с Россией. Россия закончила и вышла, Америка, которую туда [в Сирию] не звали, осталась. И она Россию «режимом» называет. Мы понимаем, что они дальше будут лаять и говорить», — отметил Абхаз.

    Ахра «Абхаз» Авидзба

    Ополченец добавил, что ополченцы понимают, что, «находясь в Донецке и Луганске и борясь за русский мир, мы должны не мешать России».

    «Мы понимаем, что она сочувствует нам, но мы не хотим наносить вред. Когда берем пленных и они рассказывают, что воюют с Россией, мы спрашиваем, если они воюют с Россией, почему бомбят свои, как они считают, города, а не ударяют туда, где граничат с Россией, в Белгород или еще куда-то», — добавил «Абхаз».

    Ведущий программы Евгений Попов отметил, что такие слова довольно опасны и неприятны в первую очередь для киевских властей.

    Напомним, накануне Рекс Тиллерсон написал в своей колонке в New York Times, что США не питают иллюзий в отношении российского «режима».

    «У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах», — заявил Тиллерсон, добавив при этом, что США и Россия должны сотрудничать там, где их интересы пересекаются.

    Автор: Марина Степанова
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    #днр #россия #сша #донбасс #украина #рекс тиллерсон #ахра авидзба
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