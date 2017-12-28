Котрелев об итогах года: Важно, что мы стоим, не задыхаемся – выиграли Сирию, развели свои помидоры. ФАН-ТВ

2017 год запомнится разворотом ситуации в Сирии, чередой нервных избирательных кампаний в Европе, войной Трампа против американского истеблишмента, новыми терактами, ядерным запугиванием КНДР и, конечно, мощным давлением на Россию. Чему научил нас уходящий год, и каких результатов удалось достичь стране в условиях внешней агрессии? Итоги года на мировой арене корреспондент ФАН-ТВ обсудила с человеком, сфера деятельности которого далека от суеты глобальной политики. Это Николай Котрелев – выдающийся филолог, переводчик-итальянист, знаток русской философии и литературы «серебряного века».

– Николай Всеволодович, ваш профессиональный путь тесно связан с литературой, вы публиковались в самых разных именитых изданиях. Конечно, то, что происходит в стране и в мире, не прошло мимо вас, и сегодня, как я полагаю, вы тоже исследуете эпоху, в которой мы с вами живем. Какие чувства у вас вызывает уходящий год? Какие события больше всего запомнились на фоне мировых новостей?

– Последнее, что вызывает недоумение, раздражение, – история с Олимпийскими играми. Это позор. Я имею право как частное лицо сказать, что это позор для Олимпийского комитета. Власть имущие – они должны соблюдать политес дипломатический, этикет, выбирать выражения. Для меня это – позор. То, что они, безусловно, подчинились внешнему давлению, срывает всякие презумпции невиновности с Олимпийского комитета. Ни одного доказательства, прямого такого, какого требует, скажем, уголовный процесс, предъявлено не было. Некоторые предположения расплывчатые. Это даже не свинство. Это позор. Это клеймо, вероятно, продажное.

Меня, насколько я могу судить, очень радует провал санкций. Санкции – вообще неуместное слово в этой ситуации. Санкция – это некоторая мера, объявляемая на единой, подвластной тому, кто объявляет, территории. Россия не подвластна ни одному государству. Она не подвластна даже ООН. Таким образом, это не санкции. Только в английском словаре, в американском словаре произошло расширение значения слова «санкция». Это древнее слово, за счет того, что одно государство делает против другого. Это, по сути дела, объявление войны. Но пока мы держимся. Овощи есть, мясо есть. Все, чем я пользуюсь ежедневно и не ежедневно, есть. То, до чего довели в гайдаровские времена Россию, – полный развал промышленности, хозяйства, – постепенно начинает выправляться. Приезжаю я на остров Искья (в Италии – прим. ред.), где я много лет подряд провожу вне сезона время. И знакомый продавец: «О, сеньор Николе! Профессоре приехал!» Потом: «Я вчера, – вот так, от людей загораживаясь, – час смотрел вашего Путина. Вот это дядька!» Но он боится это сказать вслух при своих магазинных, где он полухозяин, кажется, но все равно…

– О чем это говорит?

– О том, что общая сугубо антироссийская атмосфера подогревается, разумеется, как всегда, из центров. Народ ведь – это очень аморфное состояние: и русский, и итальянский, и американский. Те волны предпочтений, сегодняшних выкриков – это продуцируют разные организационные центры: государственные, агитационные, пропагандистские и так далее. В этом смысле замечательное событие, я ему очень даже рад, – запрет наших средств массовой информации в Америке, потому что это вскрывает… ну, всю глупость предыдущих обвинений России в пропаганде! Если пропаганды боятся, значит, она хорошая, чего практически никогда не было при советской власти. Наконец, Россия проявила себя способным и сильным информатором, а ей, естественно, кричат: «Дезинформация!»

– И ввела закон об иностранных агентах.

– Совершенно верный закон, потому что, скажем, «Голос Америки» и «Свобода» содержатся на деньги американского налогоплательщика. Но распоряжается ими не американский налогоплательщик, распоряжается правительство. Это достаточно большие деньги, это опытные пропагандисты и так далее. Ну, а что же, считать, что они нам несут свет правды? Да нет уж, пусть, по крайней мере, у них будет на лбу клеймо: «Я – пропагандист».

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– Сегодня почти все страны окунулись с головой в информационную войну. Некоторые из них объединились и ведут войну против России, целенаправленную?

– Безусловно. Невозможно указать единый центр, который бы координировал, спускал циркуляры, но…

– Как же? Все называют – США.

– США. Но США выпускает циркуляр на один центр, а тот выпускает на другой. Это всё ведь паутина, это цепочки, а не то, чтобы Политбюро ЦК КПСС, и все дуют в одну… Это более сложная игра и более умная поэтому.

– Что является мишенью?

– Ну, очень легко формулировать, как делают на наших улицах и в мозгах неприятных людей: «Долой Путина». Убрать этого президента, с другим президентом мы разберемся, как с Ельциным и Гайдаром разобрались. Но это не совсем верно, разумеется, и цели всегда очень сложные. Они хотят, чтобы Россия подчинилась простому диктату и стала, скажем, сырьевым придатком. Скажем, посадить играть в покер, выставлять фишки, но сзади стоит человек с пистолетом и говорит: «Эта фишка – твоя, она стоит рупь. А эта фишка – его, она стоит 20 рублей». Такая торговля с вывернутыми руками.

– Что привело нашу страну к такому количеству нападок, которые мы сегодня получаем?

– Это история, это, в общем, вековечная ситуация, когда Россия, по разным в каждом веке причинам, не вписывается в равноправные отношения. То она сильно напирает, то она заключает союз с одной страной, в европейских контрах. Начала вызревать Первая мировая война: с немцами мы будем или с французами и англичанами? То есть, Россия – некая третья сила в Европе всегда. А когда Европа объединилась, под американским диктатом выступает, как некоторое единство или американский хвост, то тогда получается, что Россия-то не вписалась! Горбачев не сказал: «Стену не уберем, пока вы нас не примете в НАТО», или что-то вроде этого.

– А какая сейчас Россия? Мы пытаемся найти союзников в лице Азии.

– Россия, естественно, вынуждена искать союзников в странах Азии, может, и Африки. Собственно, Южно-Африканская Республика оказалась БРИКСе. Но она готова союзничать и в Европе со всеми. Собственно говоря, борьба какая-то с Украиной есть борьба за Украину. Борьба с Сербией есть и была борьбой с Сербией, потому что Россия не хочет оставаться в одиночестве. Существенно важно, что мы стоим. Стоим, не задыхаемся: в общем, выиграли Сирию… Развели собственные помидоры… Это вещи одного порядка! США должны были бы сказать: «Нет, мы не единственная силовая точка и управляющий центр в мире», но они этого не скажут. Значит, нам суждено и долго еще вот так колебаться, качаться, переживать.

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