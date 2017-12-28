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США признали гибель более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке при ударах ВВС коалиции
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    США признали гибель более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке при ударах ВВС коалиции

    17:02  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  28 Декабря 2017
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    США признали гибель более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке при ударах ВВС коалиции

    Вашингтон, 28 декабря. Штаб военной операции США «Непоколебимая решимость» признал гибель 817 мирных жителей в результате авиаударов по Сирии и Ираку.

    В четверг представители международной коалиции во главе с США сообщили, что штаб военной операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») расследовал случаи убийства 817 мирных жителей и признал данные факты. Еще 603 случая находятся в стадии расследования.

    Отмечается, что военная операция в Ираке проводится силами международной коалиции во главе с США с июня 2014 года. В Сирии американские военные действуют с сентября того же года.

    Эксперты заявляют, что истинное количество погибших мирных жителей в результате бомбардировок американских летчиков превышает несколько тысяч человек. Помимо человеческих жертв коалиция причинила  серьезный урон городам Ирака и Сирии. Населенный пункт Мосул в ходе операции разрушен более чем на половину, сильнее всего пострадала историческая часть города. Сирийская Ракка после «демократического» вмешательства на 80 процентов превращена в руины.

    США признали гибель более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке при ударах ВВС коалиции

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #ирак #коалиция
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