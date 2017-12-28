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Политика
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Украина
Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России
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    Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России

    17:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  28 Декабря 2017
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    Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России

    Киев, 28 декабря. Украинская сторона готова возобновить закупки российского газа в том случае, если он будет дешевым. Об этом рассказал в четверг президент Украины Петр Порошенко.

    Напомним, в 2015 году украинские власти приняли решение приостановить закупку голубого топлива у Российской Федерации.

    «Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — назвал свои условия украинский политик.

    Порошенко также заявил о том, что газовый контракт, который Москва и Киев заключили в 2009 году, был якобы подписан «преступным образом».

    Ранее стало известно о том, что арбитражный суд в Стокгольме обязал Украину закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа ежегодно. Компания «Нафтогаз Украины» также выплатит российской корпорации «Газпром» более двух миллиардов долларов задолженности.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #рф #газ
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