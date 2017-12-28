Сирия апеллирует к ООН: совместные действия США и ИГ пора обсудить на международном уровне

Официальный Дамаск направил обращение к генеральному секретарю ООН и Совету безопасности, заявив о совместных действиях Соединенных Штатов и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории Сирии. Мунзер Мунзер, поверенный в делах представительства САР при Организации Объединенных Наций, указал в письме, что американские силы заключают соглашения с террористами, координируют с ними свои действия и тем самым подрывают потенциал арабской республики.

Как отмечается в обращении, настоящая суть намерений США заключается в том, чтобы руками террористов разбить правительственную Сирийскую арабскую армию (САА) и разрушить государственность САР. Все это, подчеркивает Мунзер, подкреплено множеством доказательств: отчетами разведки, показаниями свидетелей, недавними событиями, кадрами авиасъемки и другим.

В своем письме представитель сирийского руководства подробно рассматривает происшествие в поселке Аль-Джурди аш-Шарки на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, случившееся 13 декабря. Тогда авиация коалиции во главе с Соединенными Штатами вела бомбардировки жилых кварталов, в результате чего погибли 23 местных жителя. Мунзер отметил, что своими ударами США лишь имитируют борьбу с боевиками ИГИЛ1, на самом же деле, напротив, нередко прикрывая их с воздуха.

Таким образом, заявления Вашингтона о том, что именно он является победителем терроризма в САР, — абсолютная ложь, подчеркивает поверенный представительства САР при ООН. Все как раз наоборот: Соединенные Штаты поддерживают его и пытаются сохранить радикалов-исламистов на территории САР. Другие же страны, состоящие в западной коалиции, фактически являются соучастниками преступлений США против сирийского государства и его народа.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев считает, что данное обращение Дамаска к ООН — очень правильный шаг, поскольку вопрос даже не просто связи Америки и ИГ1, а именно их регулярного сотрудничества уже давно стоит обсудить на международном уровне. Данное мнение эксперт высказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Эту проблему давно нужно вынести на широкую общественную площадку — на площадку ООН. Возможно, тогда мировое сообщество поймет одну важную вещь: международный терроризм и финансово-промышленные группы, которые находятся в США, даже не просто имеют связи, боевики и существуют только благодаря ним. Терроризм — это не какое-то явление, существующее отдельно и само по себе. Если бы все государства действительно выступали против него, то создание таких крупных международных террористических организаций, вплоть до «квазигосударств» как ИГИЛ, было бы невозможно. Безусловно, у боевиков есть какой-то сильный и влиятельный покровитель», — убежден собеседник ФАН.

Если раньше Россия рассматривала США, скорее, как силу, пытающуюся хоть как-то, но все же противостоять ИГ, то теперь эти иллюзии полностью развеялись. По мнению Александра Перенджиева, вынесение проблемы сотрудничества Соединенных Штатов и «Исламского государства» на арену ООН, возможно, поможет открыть глаза и другим государствам.

«Какая-то часть США — и политиков, и военных — конечно, выступает против терроризма, но американские финансово-промышленные группы рассматривают радикальные исламистские группировки как инструмент глобального управления миром и экономикой, и потому поддерживают их. Дело в том, что терроризм очень тесно связан с теневой экономикой, которая в намного большей степени подпитывает доллар, нежели «белая» экономика. Для того чтобы создать как можно более благоприятные условия для развития «черного бизнеса», формируются новые очаги нестабильности, неуправляемые зоны и новые террористические организации», — пояснил эксперт.

Поэтому необходимо ставить вопрос не только о международном терроризме как таковом, но и о международном терроризме и его связи с теневой экономикой, считает наш собеседник. Соответственно, противодействие терроризму нужно оказывать не только на непосредственном поле боя, но и на экономическом фронте.

«Полностью уничтожить исламистские группировки невозможно, если не учитывать их связь с финансово-промышленными группами США, которые выступают заказчиками террористов. Они используют их как способ обогащения и получения прибыли. Поэтому речь должна идти не только о силовом, но и о геоэкономическом противодействии терроризму. Кстати, в России уже существуют такие структуры, которые борются с финансированием терроризма извне, среди них, например, — Росфинмониторинг», — заметил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.