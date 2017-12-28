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Политика
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Политика
Захарова назвала условия восстановления отношений Москвы и Вашингтона
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    Захарова назвала условия восстановления отношений Москвы и Вашингтона

    16:46  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:48  28 Декабря 2017
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    Захарова назвала условия восстановления отношений Москвы и Вашингтона

    Москва, 28 декабря. Возвращение к обычному формату отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, пока американская сторона не пересмотрит свою агрессивную линию и не вернет дипсобственность РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Конечно, business as usual (ведение дел, как обычно — прим. ФАН) с США действительно невозможен, пока они не пересмотрят агрессивную линию. В том числе не вернут, например, украденную у российской стороны… у РФ, у наших людей собственность на территории США», — заявила Захарова. 

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что спад отношений Москвы и Вашингтона произошел по вине американской стороны. 

    Напомним, в начале осени 2017 года консульство РФ в Сан-Франциско, а также российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. В Москве подобные действия американской стороны назвали недружественным шагом. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #захарова #вашингтон #агрессия #дипсобственность
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