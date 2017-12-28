Захарова назвала условия восстановления отношений Москвы и Вашингтона

Москва, 28 декабря. Возвращение к обычному формату отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, пока американская сторона не пересмотрит свою агрессивную линию и не вернет дипсобственность РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Конечно, business as usual (ведение дел, как обычно — прим. ФАН) с США действительно невозможен, пока они не пересмотрят агрессивную линию. В том числе не вернут, например, украденную у российской стороны… у РФ, у наших людей собственность на территории США», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что спад отношений Москвы и Вашингтона произошел по вине американской стороны.

Напомним, в начале осени 2017 года консульство РФ в Сан-Франциско, а также российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. В Москве подобные действия американской стороны назвали недружественным шагом.