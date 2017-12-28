Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха
Новороссия
В ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными

    16:48  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  28 Декабря 2017
    747

    Уполномоченная по правам человека ДНР рассказала об уловке Киева во время обмена пленными

    Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала об уловке Киева во время обмена военнопленными в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По словам Морозовой, украинская сторона не закрыла уголовные дела против ополченцев ДНР и ЛНР, а переквалифицировала их. В результате мера пресечения была изменена с заключения на подписку о невыезде.

    «Почему Украина предложила именно этот список? Они аргументировали это тем, что они могут всех данных людей процессуально «очистить», и эти люди будут чисты перед законом. Но как показала практика, многим людям просто поменяли меру пресечения. <…> Соответственно, как только они вчера пересекли линию разграничения, люди вновь были объявлены в розыск», — рассказала Морозова.

    По словам омбудсмена, жители самопровозглашенных республик готовы были ездить на территорию Украины, чтобы отмечаться, как того требует законодательство, но украинские власти фактически лишили их этой возможности. Кроме того, многим бывшим пленным не вернули документы, удостоверяющие личность.

    «Люди сейчас находятся в панике», — предупредила Морозова.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2026
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        216
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        384
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        4728