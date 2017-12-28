В ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала об уловке Киева во время обмена военнопленными в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По словам Морозовой, украинская сторона не закрыла уголовные дела против ополченцев ДНР и ЛНР, а переквалифицировала их. В результате мера пресечения была изменена с заключения на подписку о невыезде.

«Почему Украина предложила именно этот список? Они аргументировали это тем, что они могут всех данных людей процессуально «очистить», и эти люди будут чисты перед законом. Но как показала практика, многим людям просто поменяли меру пресечения. <…> Соответственно, как только они вчера пересекли линию разграничения, люди вновь были объявлены в розыск», — рассказала Морозова.

По словам омбудсмена, жители самопровозглашенных республик готовы были ездить на территорию Украины, чтобы отмечаться, как того требует законодательство, но украинские власти фактически лишили их этой возможности. Кроме того, многим бывшим пленным не вернули документы, удостоверяющие личность.