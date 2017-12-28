Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха
Россия
Дед Мороз ответил на письмо Минюста США на брифинге МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дед Мороз ответил на письмо Минюста США на брифинге МИД РФ

    16:48  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:48  28 Декабря 2017
    206

    Дед Мороз ответил на письмо Минюста США на брифинге МИД РФ

    Москва, 28 декабря. Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой начался с сообщения о просьбе Минюста США.

    Еженедельный брифинг внешнеполитического ведомства России начался необычно – с выступления Деда Мороза, который зачитал журналистам несколько писем с просьбами и обращениями. Одно из них, рассказал выступающий, пришло на имя Father Morozа из министерства юстиции США. Американское ведомство попросило Деда Мороза убрать из вещания российские информационные агентства RT и Sputnik. 

    «Ребята, всё могу, но вот RT убрать не могу», — отозвался на просьбу сказочный персонаж.

    Мария Захарова в свою очередь сообщила, что сегодняшний брифинг начался нетрадиционно из-за приближения одного из самых значимых праздников — Нового года.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мид рф #мария захарова #дед мороз #минюст сша
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2026
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        216
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        384
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        4728