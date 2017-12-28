Дед Мороз ответил на письмо Минюста США на брифинге МИД РФ

Москва, 28 декабря. Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой начался с сообщения о просьбе Минюста США.

Еженедельный брифинг внешнеполитического ведомства России начался необычно – с выступления Деда Мороза, который зачитал журналистам несколько писем с просьбами и обращениями. Одно из них, рассказал выступающий, пришло на имя Father Morozа из министерства юстиции США. Американское ведомство попросило Деда Мороза убрать из вещания российские информационные агентства RT и Sputnik.

«Ребята, всё могу, но вот RT убрать не могу», — отозвался на просьбу сказочный персонаж.

Мария Захарова в свою очередь сообщила, что сегодняшний брифинг начался нетрадиционно из-за приближения одного из самых значимых праздников — Нового года.