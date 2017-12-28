Защитник «Спартака» Ещенко отказался комментировать продление контракта с красно-белыми

Москва, 28 декабря. В разговоре с Федеральным агентством новостей защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко никак не ответил на вопрос о продлении соглашения с действующими чемпионами страны.

«Пока без комментариев», — ответил 33-летний футболист на вопрос о том, быстро ли удалось договориться с клубом.

Сегодня «Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Ещенко до лета 2019 года.

В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей в чемпионате, пять — в Лиге чемпионов и по одной встрече в Кубке и Суперкубке страны.

Ещенко стал игроком московского клуба летом 2016 года, подписав контракт на два года.