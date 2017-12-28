В МИД РФ прокомментировали заявление Турции об Асаде

Москва, 28 декабря. Заявления властей Турции о том, что глава Сирии Башар Асад является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы, сообщили в МИД РФ.

«Можно сколько угодно говорить об ошибках сирийского режима, но такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Напомним, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не исключал возможных контактов с сирийскими властями по вопросу противодействия силам самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Тем не менее Эрдоган заявлял, что все еще выступает за отставку сирийского лидера Башара Асада.

Ранее Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии.