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Политика
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Политика
В МИД РФ прокомментировали заявление Турции об Асаде
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    В МИД РФ прокомментировали заявление Турции об Асаде

    16:18  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  28 Декабря 2017
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    В МИД РФ прокомментировали заявление Турции об Асаде

    Москва, 28 декабря. Заявления властей Турции о том, что глава Сирии Башар Асад является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы, сообщили в МИД РФ.

    «Можно сколько угодно говорить об ошибках сирийского режима, но такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

    Напомним, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не исключал возможных контактов с сирийскими властями по вопросу противодействия силам самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Тем не менее Эрдоган заявлял, что все еще выступает за отставку сирийского лидера Башара Асада.

    Ранее Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии. 

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #захарова #сад
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