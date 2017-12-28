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Новости Сирии
Говорить об участии курдских партий в Конгрессе по Сирии преждевременно — МИД РФ
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    Говорить об участии курдских партий в Конгрессе по Сирии преждевременно — МИД РФ

    16:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  28 Декабря 2017
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    Говорить об участии курдских партий в Конгрессе по Сирии преждевременно — МИД РФ

    Москва, 28 декабря. В МИД России заявили, что пока преждевременно говорить о возможности участия курдской партии «Демократический союз» в Конгрессе нацдиалога Сирии, состав участников прорабатывается. 

    В МИД России прокомментировали вопрос об участии представителей курдских партий в форуме по Сирии в Сочи. 

    «Что касается темы участия курдских представителей в работе Конгресса, который состоится в конце января в Сочи, то как по представителям курдских и политических движений, и общественных деятелей, так и по другим политическим, общественным движениям, представителям оппозиции внутрисирийской, которая базируется за рубежом,  — все это находится в проработке», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 

    В то же время дипломат подчеркнула, что подтверждать какую-то часть подготовительной работы по Конгрессу пока рано. По словам Захаровой, в новом году будут опубликованы параметры проведения сирийского форума. Отметим, что вопрос о подготовке к Конгрессу поднимался на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и посла САР в Москве Рияда Хаддада. 

    Говорить об участии курдских партий в Конгрессе по Сирии преждевременно — МИД РФ

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #курды #сочи
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