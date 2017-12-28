Говорить об участии курдских партий в Конгрессе по Сирии преждевременно — МИД РФ

Москва, 28 декабря. В МИД России заявили, что пока преждевременно говорить о возможности участия курдской партии «Демократический союз» в Конгрессе нацдиалога Сирии, состав участников прорабатывается.

В МИД России прокомментировали вопрос об участии представителей курдских партий в форуме по Сирии в Сочи.

«Что касается темы участия курдских представителей в работе Конгресса, который состоится в конце января в Сочи, то как по представителям курдских и политических движений, и общественных деятелей, так и по другим политическим, общественным движениям, представителям оппозиции внутрисирийской, которая базируется за рубежом, — все это находится в проработке», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В то же время дипломат подчеркнула, что подтверждать какую-то часть подготовительной работы по Конгрессу пока рано. По словам Захаровой, в новом году будут опубликованы параметры проведения сирийского форума. Отметим, что вопрос о подготовке к Конгрессу поднимался на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и посла САР в Москве Рияда Хаддада.