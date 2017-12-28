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Политика
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Украина
Порошенко распорядился возобновить переговоры по возврату задержанных в РФ украинцев
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    Порошенко распорядился возобновить переговоры по возврату задержанных в РФ украинцев

    16:22  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:22  28 Декабря 2017
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    Порошенко распорядился возобновить переговоры по возврату задержанных в РФ украинцев

    Одесса, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение возобновить переговоры с Москвой по вопросу возвращения задержанных на территории России украинцев. Об этом он заявил в четверг во время посещения  Одессы.

    «Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Россией относительно возврата тех, кто в России. И о тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории (Донбасса — прим. ФАН)», — пишет он в Twitter.

    Глава государства также назвал освобождение украинских бойцов, попавших в плен к ДНР и ЛНР, главным событием уходящего года.

    Напомним, что накануне в Донбассе прошел самый массовый за последние 14 месяцев обмен пленными. Украинской стороне передали 73 пленных, Донецкой народной республике вернули 165 бойцов, а Луганской — 73 человека. Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук полагает, что второй этап обмена может пройти по формуле «74 на 29». Примечательно, что минские соглашения предполагают обмен по принципу «всех на всех», однако этот пункт, как и многие другие, так и не был реализован.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #порошенко #возвращение #задержанные
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