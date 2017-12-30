Сирия: пожилой беженец из Дейр эз-Зора рассказал корреспонденту ФАН о своей судьбе

Пожилой сириец Абу Мохаммед поставил маленькую коробку на площади Марже в Дамаске и продает на ней бумажные салфетки, сигареты и печенье для детей. Абу Мохаммед приехал из недавно освобожденной от террористов при поддержке ВКС РФ провинции Дейр эз-Зор. Он смог добраться до Дамаска после изнурительной поездки и пережил издевательства террористов над ним и другими мирными жителями.

75-летний мужчина рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о терактах и жизни в Дейр эз-Зоре.

На сегодняшний день он остался один, его жена была убита террористами, а он сам получил огромнее количество осколков от обстрелов террористов, которые без разбора стреляли по всему и всем.

По словам Абу Мохаммеда, террористы воровали продовольственную помощь, предназначенную мирным жителям, а местным раздавали небольшое количество бобов, нут и одну буханку хлеба в день.

Когда Абу Мохаммед прибыл в Дамаск, он почувствовал себя в безопасности, потому что находился на территории, подконтрольной президенту Сирии Башару Асаду. Он наконец-то смог лечь в больницу, чтобы удалить осколки, которые так долго жили у него в теле.

Абу Мухаммед сказал репортеру ФАН: терроризм нас уничтожил, уничтожил нашу честь и достоинство, уничтожил наши дома и отобрал наши сбережения и доходы.