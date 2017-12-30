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Общество
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Весь мир
Сирия: пожилой беженец из Дейр эз-Зора рассказал корреспонденту ФАН о своей судьбе
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    Сирия: пожилой беженец из Дейр эз-Зора рассказал корреспонденту ФАН о своей судьбе

    16:05  30 Декабря 2017
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    Сирия: пожилой беженец из Дейр эз-Зора рассказал корреспонденту ФАН о своей судьбе

    Пожилой сириец Абу Мохаммед поставил маленькую коробку на площади Марже в Дамаске и продает на ней бумажные салфетки, сигареты и печенье для детей. Абу Мохаммед приехал из недавно освобожденной от террористов при поддержке ВКС РФ провинции Дейр эз-Зор. Он смог добраться до Дамаска после изнурительной поездки и пережил издевательства террористов над ним и другими мирными жителями.

    75-летний мужчина рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о терактах и жизни в Дейр эз-Зоре.

    На сегодняшний день он остался один, его жена была убита террористами, а он сам получил огромнее количество осколков от обстрелов террористов, которые без разбора стреляли по всему и всем.

    По словам Абу Мохаммеда, террористы воровали продовольственную помощь, предназначенную мирным жителям, а местным раздавали небольшое количество бобов, нут и одну буханку хлеба в день.

    Когда Абу Мохаммед прибыл в Дамаск, он почувствовал себя в безопасности, потому что находился на территории, подконтрольной президенту Сирии Башару Асаду. Он наконец-то  смог лечь в больницу, чтобы удалить осколки, которые так долго жили у него в теле.

    Абу Мухаммед сказал репортеру ФАН: терроризм нас уничтожил, уничтожил нашу честь и достоинство, уничтожил наши дома и отобрал наши сбережения и доходы.

    «Сегодня я в безопасности после того, как я переехал сюда, спасибо Аллаху, за освобождение страны от терроризма».

    Сирия: пожилой беженец из Дейр эз-Зора рассказал корреспонденту ФАН о своей судьбе

    Автор: Нур Молхем
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #беженец
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