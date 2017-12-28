Дамаск, 28 декабря. Сирийский военный летчик совершил мастерский маневр в нескольких метрах над землей.

Сирийское информационное агентство «Мураселон» («Репортер») опубликовало видеозапись, сделанную военнослужащими САА. Бойцы успели заснять удивительный маневр пилота ВВС САР, который пролетел всего в нескольких метрах от земли, после чего совершил боевой разворот.

Источник сообщил, что многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотировал опытный летчик, который начал летать еще до начала боевых действий в Сирии. Имя автора маневра не разглашается, однако агентство приводит информацию о том, что пилот совершил более ста боевых вылетов против боевиков таких террористических формирований, как «Исламское государство1», «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенные в России организации) и других группировок исламистов.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ и ВВС САР поддерживают наступление сирийской армии на северо-востоке провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.