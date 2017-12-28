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Летчик ВВС Сирии на МиГ-29 показал мастерский пилотаж — опубликовано видео
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    Летчик ВВС Сирии на МиГ-29 показал мастерский пилотаж — опубликовано видео

    16:27  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  28 Декабря 2017
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    Летчик ВВС Сирии на МиГ-29 показал мастерский пилотаж — опубликовано видео

    Дамаск, 28 декабря. Сирийский военный летчик совершил мастерский маневр в нескольких метрах над землей.

    Сирийское информационное агентство «Мураселон» («Репортер») опубликовало видеозапись, сделанную военнослужащими САА. Бойцы успели заснять удивительный маневр пилота ВВС САР, который пролетел всего в нескольких метрах от земли, после чего совершил боевой разворот.

    Источник сообщил, что многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотировал опытный летчик, который начал летать еще до начала боевых действий в Сирии. Имя автора маневра не разглашается, однако агентство приводит информацию о том, что пилот совершил более ста боевых вылетов против боевиков таких террористических формирований, как «Исламское государство1», «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенные в России организации) и других группировок исламистов.

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ и ВВС САР поддерживают наступление сирийской армии на северо-востоке провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #ввс сар
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