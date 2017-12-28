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Глава «Аэрофлота» «сторговался» с Путиным о цене перевозки болельщиков на ЧМ-2018
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    Глава «Аэрофлота» «сторговался» с Путиным о цене перевозки болельщиков на ЧМ-2018

    16:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:20  28 Декабря 2017
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    Глава «Аэрофлота» «сторговался» с Путиным о цене перевозки болельщиков на ЧМ-2018

    Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение главы авиационной компании «Аэрофлот» Виталия Савелова, который выразил готовность перевозить футбольных болельщиков сборной России во время мундиаля — 2018 за пять рублей.

    В ходе встречи российский лидер поинтересовался у главы компании, перевезет ли «Аэрофлот» футбольных фанатов сборной России безвозмездно.

    После чего Путин сам выразил уверенность в том, что «компания перевезет их (болельщиков — Прим.ред.) за один рубль».

    Глава «Аэрофлота» «сторговался» с Путиным о цене перевозки болельщиков на ЧМ-2018

    «Перевезем не бесплатно. За пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку», — ответил Путину глава компании.

    Президент РФ одобрил идею руководителя «Аэрофлота».

    «Хорошо», — согласился Путин.

    Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и главы «Аэрофлота».

    Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #путин #россия #аэрофлот #болельщики #сборная россии
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