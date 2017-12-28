Стрепетов: Важно, что назначением Зырянова и Давыдова «Зенит» показывает заботу о преемственности

Санкт-Петербург, 28 декабря. Бывший футболист и тренер дубля «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей назначение Константина Зырянова главным тренером второй команды, а его предшественника Анатолия Давыдова — директором Академии сине-бело-голубых.

«Зырянов в том возрасте, когда свой огромный игроцкий опыт можно передавать более молодым. То, что он принял команду в таком сложном турнирном положении, говорит о сильном характере. Он правильно сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни. Очень важно, конечно, кто будет ему помогать — имею в виду и тренерский штаб команды, и тех, кто эту команду и соперников по ФНЛ знают досконально: Давыдов (директор Академии «Зенита»), Радимов (координатор юношеских и молодежных команд — прим. ФАН). Оба в силу занимаемых должностей и опыта будут взаимодействовать с Зыряновым постоянно. Что касается Давыдова, то, думаю, Анатолий Викторович сможет принести огромную пользу клубу, если будут необходимые полномочия. Очень важно, что сейчас клуб обращает внимание на преемственность — с молодежным составом работает Горшков, «Зенит-2» теперь тренирует Зырянов, Кержаков с Радимовым — координаторы, Давыдов — директор Академии. Слава Малафеев стал заместителем спортивного директора. Все они вписали свое имя в историю клуба и сейчас работают в клубе, передают традиции. Для подрастающих поколений зенитовцев это очень важно», — Сказал Стрепетов.