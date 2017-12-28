Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жительница Серпухова, которой муж отрубил руки, выписалась из больницы
Спорт
Стрепетов: Важно, что назначением Зырянова и Давыдова «Зенит» показывает заботу о преемственности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стрепетов: Важно, что назначением Зырянова и Давыдова «Зенит» показывает заботу о преемственности

    16:06  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:06  28 Декабря 2017
    40

    Константин Зырянов (справа)

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Бывший футболист и тренер дубля «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей назначение Константина Зырянова главным тренером второй команды, а его предшественника Анатолия Давыдова — директором Академии сине-бело-голубых.

    «Зырянов в том возрасте, когда свой огромный игроцкий опыт можно передавать более молодым. То, что он принял команду в таком сложном турнирном положении, говорит о сильном характере. Он правильно сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни. Очень важно, конечно, кто будет ему помогать  — имею в виду и тренерский штаб команды, и тех, кто эту команду и соперников по ФНЛ знают досконально: Давыдов (директор Академии «Зенита»), Радимов (координатор юношеских и молодежных команд  — прим. ФАН). Оба в силу занимаемых должностей и опыта будут взаимодействовать с Зыряновым постоянно. Что касается Давыдова, то, думаю, Анатолий Викторович сможет принести огромную пользу клубу, если будут необходимые полномочия. Очень важно, что сейчас клуб обращает внимание на преемственность  — с молодежным составом работает Горшков, «Зенит-2» теперь тренирует Зырянов, Кержаков с Радимовым  — координаторы, Давыдов  — директор Академии. Слава Малафеев стал заместителем спортивного директора. Все они вписали свое имя в историю клуба и сейчас работают в клубе, передают традиции. Для подрастающих поколений зенитовцев это очень важно», — Сказал Стрепетов.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #зенит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        1099
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        169
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        353
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3899