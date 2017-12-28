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Освобожденный из украинского плена рассказал о попытках Геращенко сорвать обмен
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    Освобожденный из украинского плена рассказал о попытках Геращенко сорвать обмен

    16:26  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  28 Декабря 2017
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    Освобожденный из украинского плена рассказал о попытках Геращенко сорвать обмен

    Москва, 28 декабря. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко лично угрожала пленным военнослужащим ДНР и ЛНР, обещая порвать их паспорта. Об этом рассказал один из освобожденных из украинского плена, боец ДНР Кирилл.

    Интервью с ним опубликовал «ПолитНавигатор».

    Военнослужащий Донецкой народной республики рассказал, что украинская сторона непосредственно перед обменом пыталась сорвать проведение процедуры. Он отметил, что Следственный изолятор Харькова лично посетила председатель украинской Рады Ирина Геращенко. По словам Кирилла, она пригрозила, что порвет паспорта и другие официальные документы находящихся в плену.   

    По мнению бойца ДНР, таким образом она пыталась вывести пленных из себя, чтобы сорвать обмен.

    Кирилл также рассказал, что накануне обмена украинская сторона внезапно отказалась освободить его товарища, Алексея. Мужчина уже собрал вещи и готовился к освобождению, когда его решили «придержать», отметил боец ДНР. В итоге, пояснил Кирилл, личные вещи Алексея, а также его питомца, кошку Маню, увезли в Донецк освобожденные бойцы.

    Освобожденный из украинского плена рассказал о попытках Геращенко сорвать обмен

    Напомним, 27 декабря в Горловке состоялся самый масштабный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными между Донецкой и Луганской народной республиками и Киевом. Изначально стороны договорились, что обмен состоится по формуле «306» на «74», тем не менее в последний момент Киев изменил условия проведения обмена. 

    Автор: Федор Веснин
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    #днр #украина #лнр #геращенко #обмен пленными
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