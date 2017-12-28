Сирия сегодня: ВКС РФ всегда были «на хвосте» самолетов коалиции, РФ и США почти не взаимодействовали по САР

Сирия, 28 декабря. Авиация России всегда была «на хвосте» у самолетов международной коалиции, заявил офицер РФ. Плотного сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии никогда не было. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

«На хвосте» самолетов коалиции

Сталкиваясь в воздушном пространстве Сирии с авиацией международной коалиции, ударные самолеты ВКС РФ всегда держались у них «на хвосте». Об этом сообщил российский офицер, майор Максим Маколкин, который был награжден Орденом Мужества за участие в сирийской операции.

«Встречаясь в воздухе с нашими партнерами по западной коалиции, мы всегда оказывались у них, как говорят летчики, «на хвосте», а это означает победу в реальном бою», — подчеркнул Маколкин.

В четверг, 28 декабря состоялась церемония вручения государственных наград российским военнослужащим, участвовавшим в антитеррористической операции в Сирийской арабской республике. Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Плотного сотрудничества не было

Между Россией и США никогда не было особо плотного сотрудничества по Сирии, однако каналы взаимодействия существуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться. Каналы обмена информации существуют, и, мы надеемся, они продолжат свою работу», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что для хорошего сотрудничества в сирийском урегулировании необходимо иметь политическую волю, чего у США сейчас не наблюдается.

Москву беспокоит новое оружие у террористов

Российские власти обеспокоены появлением у террористов в Сирии новых видов вооружения. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Беспокоит то, что у террористов появляется все новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки. Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения?», — задается вопросом дипломат.

При этом Мария Захарова напомнила, что пару дней назад террористы при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса сбили в сирийском воздушном пространстве самолет ВВС САР. Это может говорить о том, что подпитка радикальных исламистов новыми видами вооружений производится до сих пор.

Ранее стало известно, что накануне, 27 декабря, боевики запустили по территории российской авиабазы «Хмеймим» несколько ракет. Они были перехвачены и сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».