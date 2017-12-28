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Россияне ответили на заявления о Крымском мосте, соединившем «исконно украинские земли»
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    Россияне ответили на заявления о Крымском мосте, соединившем «исконно украинские земли»

    16:58  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  28 Декабря 2017
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    Россияне ответили на заявления о Крымском мосте, соединившем «исконно украинские земли»

    Киев, 28 декабря. Украинский политолог и экономист Олег Соскин выразил мнение, что Крымский мост, который в настоящее время строит Россия, соединит «исконно украинские земли».

    «В следующем году часть страны и скажет: мы в Украину войдем. Брянская область, Воронежская. Кубань наша, Смоленщина. Там нет чуди и мокши. Там наши арийцы живут. Это наша земля», — сказал он в эфире телеканала Ukrlife.

    По словам Соскина, строя мост в Крым, Россия создает для Украины всю инфраструктуру.

    «По этому мосту украинцы пойдут в Кубань», — отметил эксперт, при этом никак не объяснив, каким-образом это может произойти.

    Соскин упомянул и украинского президента Петра Порошенко. По мнению экономиста, ему не следовало создавать на полуострове крымско-татарской автономии.

    «Это полуостров не татар, а наш — русичей, украинцев, ариев», — резюмировал он, сообщает издание «Политнавигатор».

    Стоит отметить, что российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на «предсказания» Соскина. Многие из них считают, что такими голословными заявлениями украинский политолог привлекает к себе внимание.

    «Сначала они говорят, что моста нет, это Мосфильм, потом они говорят, мост есть но он рухнет, просядет — упадет, а теперь они говорят — этот мост соединит наши земли, или мы по этому мосту Кубань пойдем завоевывать, бесконечная арийность))», — отметил пользователь Олег.

    «Соскин этот бред несет уже лет 10. Теперь вот мост крымский приплел», — написал пользователь под ником Viva_Pravda.

    «Ариями или Арийцами именовали себя только Индоиранцы, то есть все народы говорящие на индийских и иранских языках (диалектах)… А остальные примазались, или с Гитлера уже пример берет?» — отметил Alexandr Steridis.

    «Вы что не видите, он провоцирует специально?» — выразил мнение Степан Семенов.

    «Почему слово «иксперд» не взято в кавычки?» — пошутил Андрей Кривсун.

    Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #крымский мост
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