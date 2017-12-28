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Политика
Россия серьезно обеспокоена решением Японии разместить ПРО США — МИД РФ
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    Россия серьезно обеспокоена решением Японии разместить ПРО США — МИД РФ

    16:03  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  28 Декабря 2017
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    Россия серьезно обеспокоена решением Японии разместить ПРО США — МИД РФ

    Москва, 28 декабря. В МИД России заявили, что Москва серьезно обеспокоена решением Токио разместить в Японии ПРО США Aegis Ashore. В дипведомстве добавили, что позиция японских властей негативно отразится на диалоге по мирному договору. 

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Японии о размещении комплексов противоракетной обороны США.

    «Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность», — сказала дипломат.

    Захарова отметила, что несмотря на аргументы Японии, очевидно, что «развертывание данных систем представляет собой еще один шаг в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США». Представитель дипломатического ведомства России подчеркнула, что размещение американских ПРО будет означать нарушение Вашингтоном договора РСМД.

    Москва рассматривает данный шаг властей Японии как идущий вразрез с усилиями по обеспечению региональной безопасности. Действия Токио окажут негативное влияние на двусторонние отношения, включая переговоры по проблеме мирного договора, резюмировала Захарова.

    Россия серьезно обеспокоена решением Японии разместить ПРО США — МИД РФ

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #япония #сша #про
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