Россия серьезно обеспокоена решением Японии разместить ПРО США — МИД РФ

Москва, 28 декабря. В МИД России заявили, что Москва серьезно обеспокоена решением Токио разместить в Японии ПРО США Aegis Ashore. В дипведомстве добавили, что позиция японских властей негативно отразится на диалоге по мирному договору.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Японии о размещении комплексов противоракетной обороны США.

«Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что несмотря на аргументы Японии, очевидно, что «развертывание данных систем представляет собой еще один шаг в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США». Представитель дипломатического ведомства России подчеркнула, что размещение американских ПРО будет означать нарушение Вашингтоном договора РСМД.

Москва рассматривает данный шаг властей Японии как идущий вразрез с усилиями по обеспечению региональной безопасности. Действия Токио окажут негативное влияние на двусторонние отношения, включая переговоры по проблеме мирного договора, резюмировала Захарова.