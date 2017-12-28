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Новости Сирии
Россия обеспокоена появлением у боевиков в Сирии нового вооружения — МИД РФ
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    Россия обеспокоена появлением у боевиков в Сирии нового вооружения — МИД РФ

    15:52  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:52  28 Декабря 2017
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    Россия обеспокоена появлением у боевиков в Сирии нового вооружения — МИД РФ

    Москва, 28 декабря. Российская сторона обеспокоена тем, что у террористов в Сирии появляется новое вооружение. Об этом сообщила спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова.

    По словам официального представителя МИД России, Москву беспокоит то, что у боевиков в Сирии появляется все новое вооружение, которое позволяет им осуществлять вылазки.

    «Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения?» — подчеркнула Захарова.

    Россия обеспокоена появлением у боевиков в Сирии нового вооружения — МИД РФ

    Кроме того, она напомнила, что пару дней назад из передвижного зенитного ракетного комплекса был сбит лайнер сирийских военно-воздушных сил (ВВС Сирии).

    Спикер российского ведомства добавила, что факты свидетельствуют о том, что подпитка экстремистских формирований вооружением по сей день не прекратилась.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) получают поддержку извне.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #захарова #мид рф #боевики
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