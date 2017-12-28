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Политика
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Комитет оппозиции Сирии отказывается от участия в конгрессе в Сочи из-за отношения к Асаду
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    Комитет оппозиции Сирии отказывается от участия в конгрессе в Сочи из-за отношения к Асаду

    15:40  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:48  28 Декабря 2017
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    Комитет оппозиции Сирии отказывается от участия в конгрессе в Сочи из-за отношения к Асаду

    Москва, 28 декабря. Комитет оппозиции Сирии отказывается от участия в конгрессе, который пройдет в Сочи, из-за позиции по президенту республики Башару Асаду.

    Соответствующее заявление сделал представитель оппозиции на женевских переговорах Яхья аль-Ариди.

    «СКП не может выходить за рамки требований сирийского народа и резолюций международного права, предлагаемое Москвой в нынешнем формате отвергается», — заявил оппозиционер.

    Он также добавил, что тема конгресса в Сочи уже поднималась на заседании СКП в Эр-Рияде вместе с остальными итогами восьмого раунда переговоров в Женеве под эгидой ООН.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #асад #сочи #женева
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