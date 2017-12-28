Комитет оппозиции Сирии отказывается от участия в конгрессе в Сочи из-за отношения к Асаду

Москва, 28 декабря. Комитет оппозиции Сирии отказывается от участия в конгрессе, который пройдет в Сочи, из-за позиции по президенту республики Башару Асаду.

Соответствующее заявление сделал представитель оппозиции на женевских переговорах Яхья аль-Ариди.

«СКП не может выходить за рамки требований сирийского народа и резолюций международного права, предлагаемое Москвой в нынешнем формате отвергается», — заявил оппозиционер.

Он также добавил, что тема конгресса в Сочи уже поднималась на заседании СКП в Эр-Рияде вместе с остальными итогами восьмого раунда переговоров в Женеве под эгидой ООН.