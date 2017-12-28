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Ирак продлит эмбарго на международные рейсы в Курдистан
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    Ирак продлит эмбарго на международные рейсы в Курдистан

    16:08  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:08  28 Декабря 2017
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    Ирак продлит эмбарго на международные рейсы в Курдистан

    Багдад, 28 декабря. Власти Ирака намерены продлить запрет на международные рейсы в Курдистан до конца февраля следующего года.

    Курдский канал Rudaw сообщил о заявлении исполняющего обязанности министра транспорта Регионального правительства Иракского Курдистана Мавлуда Бавамурада о продлении санкций Багдада против курдской автономии. Отмечается, что запрет на международные рейсы в аэропорты Эрбиля и Сулеймании продлится до 28 февраля 2018 года.

    «К сожалению, иракское правительство приняло это решение, пока мы ожидали, что переговоры начнут решать проблемы», — сообщил глава транспортного ведомства.

    Ранее сообщалось, что эмбарго на международные рейсы в Курдистан должно было закончиться 29 декабря. Санкции в отношении Эрбиля Багдад ввел после проведения в Курдистане референдума о независимости 25 сентября текущего года. Менее чем через месяц после голосования армия Ирака вторглась на спорные с курдами территории и захватила стратегические нефтеносные районы. В данный момент Курдистан переживает острый финансовый кризис, сообщают курдские СМИ, сопровождающийся волнениями и акциями протеста.

    Ирак продлит эмбарго на международные рейсы в Курдистан

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #эмбарго #багдад #эрбиль
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