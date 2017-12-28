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Общество
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Политика
Президент Эстонии объяснила свое решение переехать в русскоязычную Нарву
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    Президент Эстонии объяснила свое решение переехать в русскоязычную Нарву

    15:57  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:57  28 Декабря 2017
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    Президент Эстонии объяснила свое решение переехать в русскоязычную Нарву

    Таллин, 28 декабря. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в течение 30 дней планирует работать в русскоязычном городе Нарва. Об этом эстонский лидер сообщила в интервью телеканалу ETV+. 

    По ее словам, таким образом она хочет показать, что «эстонское общество ценит Нарву».

    «Я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией», — отметила Кальюлайд.

    Лидер страны добавила, что намерена переехать в этот город по окончании строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого ожидается 17 ноября будущего года.

    Президент Эстонии объяснила свое решение переехать в русскоязычную Нарву

    Кроме того, по словам Кальюлайд, с Нарвой ее связывают положительные моменты и воспоминания.

    Напомним, театральный комплекс Vaba Lava возводят на территории бывшего предприятия «Балтиец». 

    Автор: Дана Балан
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    #эстония #нарва #кальюлайд
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