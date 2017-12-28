Президент Эстонии объяснила свое решение переехать в русскоязычную Нарву

Таллин, 28 декабря. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в течение 30 дней планирует работать в русскоязычном городе Нарва. Об этом эстонский лидер сообщила в интервью телеканалу ETV+.

По ее словам, таким образом она хочет показать, что «эстонское общество ценит Нарву».

«Я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией», — отметила Кальюлайд.

Лидер страны добавила, что намерена переехать в этот город по окончании строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого ожидается 17 ноября будущего года.

Кроме того, по словам Кальюлайд, с Нарвой ее связывают положительные моменты и воспоминания.

Напомним, театральный комплекс Vaba Lava возводят на территории бывшего предприятия «Балтиец».