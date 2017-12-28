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Политика
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Политика
Захарова: РФ отменит ряд договоренностей с США по договору об открытом небе
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    Захарова: РФ отменит ряд договоренностей с США по договору об открытом небе

    16:27  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  28 Декабря 2017
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    Захарова: РФ отменит ряд договоренностей с США по договору об открытом небе

    Москва, 28 декабря. Москва считает безосновательными обвинения со стороны Вашингтона в нарушении договора по открытому небу, поэтому Россия была вынуждена принять ответные меры в отношении США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, Вашингтон предпринял односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств для полетов российской авиации над территорией США в рамках договора по открытому небу. Россия была вынуждена принять ответные меры, отменив ночевки американских военных на трех российских аэродромах при проведении полетов над территорией РФ.

    «Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», — добавила Захарова.

    Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут осуществлять полеты над территорией друг друга с целью контроля военной деятельности.

    Автор: Алексей Громов
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